Çaykur Rizespor Göztepe'ye hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Göztepe'ye hazırlanıyor

26.04.2022 22:44
Çaykur Rizespor Göztepe'ye hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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