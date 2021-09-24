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Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

24.09.2021 20:57
Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamayla Bülent Uygun'un yerine Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Uygun, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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