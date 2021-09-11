Çaykur Rizespor, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak olan Rizespor, rakibiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor, yarın saat 17.00'de Hatayspor'u konuk edecek. Rize temsilcisi, profesyonel liglerdeki ilk maçını 13 Ekim 1968 yılında Hatayspor ile oynamıştı. Bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelen iki takımda galibiyet üstünlüğü 4 maçla Çaykur Rizespor'da bulunuyor. 2 kez Hatayspor sahadan galip ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, 1968 yılından bugüne Hatayspor'a karşı toplamda 11 gol bulurken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Rizespor evinde 4 galibiyet aldı

Rizespor, 30 Mart 1969 tarihindeki 3. Lig müsabakasında 3-0, 23 Kasım 1969 yılındaki yine bir 3. Lig maçında 1-0, 23 Aralık 1982'de 2. Lig karşılaşmasında 4-0 ve 13 Mart 2021 yılında da Süper Lig'de rakibini 1-0 mağlup etti. - RİZE