Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından

13.03.2021 18:57
Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, önemli bir rakip karşısında kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, önemli bir rakip karşısında kazandıklarını söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Atakaş Hatayspor'un iyi oyunculara sahip ve takım olgusunu yakalamış bir ekip olduğunu belirtti.

Güçlü bir rakibi yendikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Uygun, "Gerek taktik, gerek sistem, gerek skor, gerek rakibi analiz anlamında, oyuncularımız verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getirdi ve kazandı. Galibiyeti Çaykur Rizespor'umuzun büyük taraftarına hediye ederek, üç puanla başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımız gerekeni yerine getirdi." diye konuştu.

Takımın çok fazla gol pozisyonuna girmesinin kendisini sevindirdiğinin altını çizen Uygun, "Sekiz haftada giremediğimiz gol pozisyonuna bu maçta girmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Gerek geçiş, gerek hücum oyunlarını antrenmanlarda denedik. Uzun zamandır kazanamamanın getirdiği baskı, yeri geldi skoru korumaya iten bir görüntü verdi. Buna rağmen final paslarını yapsak daha iyi olabilirdi. Son dakikada gol de yiyebilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Üretmeye, çalışmaya devam. Daha önümüzde çok zor maçlar var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Bize yakışmayacak bir gol yedik"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu sezon üst üste ikinci kez maç kaybettiklerini aktardı.

İlk kez böyle bir durum yaşadıkları için üzgün olduklarını belirten Erdoğan, "İlk yarı iki takım kontrollü oynadı. Gol pozisyonu olmadı. Birbirini ikinci bölgede bekleyen iki takım vardı. İkinci yarı hücumda sayısal anlamda çoğaldığımız, pozisyon üretmeye başladığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunma anlamında bize yakışmayacak bir gol yedik." şeklinde konuştu.

Golden sonra etkili oynadıklarını savunan Erdoğan, "Riskler aldık ama beraberliği bulmak için yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın geneline bakıldığında, adil olan beraberlikti. Önümüzde üç hafta boşluk var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Kendi evimizde Galatasaray maçında alacağımız galibiyetle, bu iki mağlubiyeti unutturmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Bülent Uygun, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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