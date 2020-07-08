Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, düşme hattından kurtulabilmek için kazanmaktan başka çıkış yolları olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, düşme hattından kurtulabilmek için kazanmaktan başka çıkış yolları olmadığını söyledi.

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Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının uzatma bölümünde penaltıdan yedikleri golle kaybetmelerinin moralleri bozduğunu belirtti.

Ligde kalma yarışı verdiklerini hatırlatan Bakır, "Hes Kablo Kayserispor da bizim gibi ligde kalma yarışı içerisinde. Rakibimiz son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle son iki hafta aldıkları galibiyet ile düşme hattının üstüne çıktılar. Biz ise bu süreçte beklentileri karşılayamadık." dedi.

Bakır, son haftalarda beklentilerden uzak kalmalarına rağmen henüz her şeyin bitmediğini ifade ederek, "Özellikle iç sahada oynayacağımız iki maç bizim için olmazsa olmaz niteliğinde. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Ardından yine iç sahada BtcTurk Malatyaspor'u konuk edeceğiz. Bitime dört hafta kala özellikle bu iki karşılaşma, bizim için kader maçları niteliğinde olacak." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sürecinde sporcuların sağlığında ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Bakır, şunları söyledi:

"Maalesef liglerin başlamasının ardından birçok futbolcu adale sakatlığı yaşıyor. Takımımızda da bu anlamda sakat olan oyuncularımız var. Kaleci Gökhan Akkan, Tunay Torun, Moroziuk sakatlığı nedeniyle bu dönemde takımdan ayrı kaldılar. İsmail Diomande'nin de sakatlığı devam ediyor ama oynayıp oynamaması son anda belli olacak. Büyük olasılıkla onu da riske etmeyeceğiz. İkinci yarının başından itibaren Umar ve Abarhoun takımdan ayrı kaldı. Bu anlamda bakıldığında eksiklerimiz çok ama sahaya çıkan kardeşlerimiz terinin sonuna kadar mücadele edecek. Camia olarak ligde kalmayı birlikte başaracağımıza inanıyorum."

Çaykur Rizespor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı - Son Dakika Spor
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