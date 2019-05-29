Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.

Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan, İstanbul'da Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık. Okan hocamızla seneye beraber olamayacağız. Ailevi koşullar gereği teklifimize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.
Bakır, Buruk ve ekibine teşekkür ederek başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:32 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]