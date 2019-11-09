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Çaykur Rizespor ilk yarıyı önde kapattı

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Çaykur Rizespor ilk yarıyı önde kapattı, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx, Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Zafer, Abdullah, Atakan, Scepovic, de Pauw, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x, Ufuk Akyol x, Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x, Mukairu x, Bianco x

Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Fredy, Doğukan, Harun, Aatif Chahechouhe, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Moroziuk (Çaykur Rizespor

(Kubilay Ateş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:51 Kaynak: İHA
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