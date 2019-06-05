Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak
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Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Karadeniz ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor
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