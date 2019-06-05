Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal
ile yarın sözleşme imzalayacak.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal
'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi. Karadeniz
ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.
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