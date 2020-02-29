Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Çaykur Rizespor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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