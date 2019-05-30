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Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la anlaştı

21 dakika önce

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la anlaştı, System.String[]

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.
Yeşil-mavili kulübün Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör Okan Buruk'un ardından İsmail Kartal ile anlaştıklarını açıkladı. Bakır, "Takımımıza 8 aydır görev alan ve önemli başarılara imza atan teknik direktör Okan Buruk'la kendisinin isteğiyle yollarımızı ayırmıştık. Çaykur Rizespor ve kentle büyük bir uyum içinde çalışan, görev süresince gerek sportif, gerekse sosyal açıdan önemli başarılara imza atan Okan Buruk hocamıza yeni hayatında başarılar diliyoruz. Başkanımız Hasan Kartal ve yönetim kurulu değerlendirmeleri sonucunda teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'la anlaşmaya vardık. Sözleşme süresi ve diğer konuları görüşerek hocamızla sözleşme imzalayacağız. İsmail Kartal, camiamıza hayırlı olsun. Kendisinin başarı olacağa canı gönülden inanıyoruz" dedi.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:17 Kaynak: DHA
Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor
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