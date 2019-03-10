Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından

Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından

15 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçınin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İyi bir futbolla galibiyet aldık" dedi.

Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından, System.String[]


 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçınin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İyi bir futbolla galibiyet aldık" dedi.

Buruk, çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir takım sahadaydı. Hak ederek kazandık. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi oyundu. Daha çok gol atabilirdik. Rakibinde pozisyonları oldu. Hedeflerimizi büyütmek anlamında önemli bir maçtı. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Önümüzdeki haftalara hedeflerimizi büyütmek için sahaya çıkacağız. Futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz aşağılardan uzaklaşmaktı. Bu maç bu anlamda önemliydi. Kazandık şimdi önümüzdeki maçı düşünmeye başladık" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Oyunun içerisinde ilk golden sonra pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız var. Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta önemli bir maç oynayacağız. İçimizde muhasebemizi yaparak bu maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Okan Buruk, Çaykur Rizespor, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0 Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 23:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]