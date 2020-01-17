Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katıyor

6 saat önce

Çaykur Rizespor, Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katıyor, System.String[]

Çaykur Rizespor, Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo-mavili kulübün Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği, Çaykur Rizespor'un da 23 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Mavi- Yeşilli kulübün Fernandes ile sezon başında da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Trabzonspor'dan yana kullandığı ifade edildi.Çaykur Rizespor'un Portekizli oyuncuyu transfer etmek istemesindeki bir diğer neden ise Fernandes'in takımın önemli isimlerinden Mohamed Abarhoun ile daha önce Portekiz ekibi Moreirense'de birlikte forma giymesi. Fernandes'in transferinde ufak detayların kaldığı, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Çaykur Rizespor forması giyeceği kaydedildi.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli ortaya çıktı!
Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:41:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]