- Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı
RİZE - Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.
Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 26 yaşındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo'ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı.
Kaynak: İHA
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