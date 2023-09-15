Çaykur Rizespor, Jonjo Shelvey ve Adolfo Gaich\'i transfer etti

Süper Lig'e tekrar yükselen Karedeniz ekibi Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i ve 24 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i 1 yıllığına transfer etti.

JONJO SHELVEY

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz İngiltere Premier League takımlarından Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Jonjo Shelvey'e "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

ADOLFO GAICH

Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i 1 yıllığına transfer etti. Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli milli santrfor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.