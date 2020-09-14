Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Cengiz tesislerinde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizesporlu futbolcular, ikiye ayrılarak pas çalışması yaptı. Oyuncular ardından beşerli gruplara ayrılarak top çalma çalışması yaptı.Sakatlıkları bulunan Samudio, Diamonde ve Yasın Pehlivan idmana çıkmazken, hafif sakatlığı bulunan Mottasar Talbi, takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 22:25 - Kaynak: DHA
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