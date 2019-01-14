Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antalya
'da devre arası hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, bir günlük iznin ardından Rize'de toplandı. Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Buruk'un, oyunculara uyarılarda bulunduğu idman, şut ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Musa Çağıran
, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.