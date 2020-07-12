Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Moroziuk takımdan ayrı koşarken, kaleci Gökhan Akkan ve Tunay Torun ise hafif sakatlıklarına rağmen takımla çalışmada yer aldı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan'ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.