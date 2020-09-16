Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu söyledi.

Kendileri için zor bir maç olacağını ifade eden Tomas, "Kasımpaşa çok iyi futbol oynuyor. İlk maçı kaybettiler. Bizim maça ise daha iyi konsantre olacaklar. Ama biz, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. Takım olarak antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Ligin ikinci haftasında oynayacağımız Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Tomas, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "1-2 gün içerisinde transfer bekliyoruz. Bir stoper, bir orta saha, bir de ikinci forvet tarzında bir oyuncu alacağız." dedi.

Hakem hatalarına değinen Tomas, "Pandemi dolayısıyla belki hakemlerin performansı düştü. Uzun zamandır maç yönetmediler. Ama daha dikkatli olsunlar. Çünkü biz burada çok çalışıyoruz ve emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Tomas, bir gazetecinin "Vedat Muriç İtalya'da başarılı olabilir mi?" sorusuna ise "Vedat Muriç'i Okan Buruk hoca ile burada çalışırken tanıyoruz. Vedat bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa en az 18-20 gol atar." yanıtını verdi.