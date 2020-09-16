Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettiklerini dile getirerek, "Kasımpaşa iyi bir takım, zor maç. İyi futbol oynamaya çalışıyor. İlk maçı kaybettiler. Bizim maçımızda ise daha iyi konsantre olacaklar. Ama biz, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. Takım, antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. İnşallah bu hafta üç puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Diomande'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta olamayacağını sözlerine ekleyen Tomas, "Bizim eksiğimiz yok. Meriah geldi; kadroda olacak. İsmael Diomande, İstanbul'da tedavisine devam edecek. Diomande, 2-3 hafta olmayacak" dedi.

Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarının son bulacağını ve 3 futbolcu için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Tomas, "Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Sportif Direktör Yılmaz Bal, İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede 1-2 gün içerisinde transfer bekliyoruz. Bir stoper, bir orta saha, bir de ikinci forvet tarzında bir oyuncu alacağız" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve şimdi ise İtalya liginde forma terletecek olan Vedat Muriç'i iyi tanıdığını dile getiren Tomas, "Vedat Muriç'i Okan hoca ile burada çalışırken tanıyoruz. Vedat, bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa en az 18-20 gol atar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçında çok tartışılan penaltı pozisyonun ardından hakem hatalarına da değinen Tomas, "Pandemi dolayısıyla belki hakemlerin performansı düştü. Uzun zamandır maç yönetmediler. Bu yüzen belki performansları düştü. Ama daha dikkatli olsunlar. Çünkü biz burada çok çalışıyoruz; emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor" dedi. - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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