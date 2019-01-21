Çaykur Rizespor Kasımpaşa'yı Devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, İstanbul'da Kasımpaşa'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, İstanbul'da Kasımpaşa'yı 1-0 yenmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Aminu Umar'ın ortası, kaleye yöneldi. Kaleci Ramazan topu güçlükle çeldi. 6. dakikada Trezeguet'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Koita'nın şutunu kaleci Gökhan engelledi. 19. dakikada sol kanattan açılan ortada Samudio yarım vole vuruşuyla kaleyi düşündü. Ancak top üstten auta çıktı. 23. dakikada Vedat Muriç'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Aminu Umar sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR'dan yapılan uyarı sonrasında gol kararı verdi. 25. dakikada sağ kanattan Aminu'nun ortasını Muriç kafayla Samudio'ya indirdi. Müsait pozisyonda topla buluşan Samudio'nun şutu üstten auta çıktı. 28. dakikada ceza sahası dışından Pavelka'nın şutunu kaleci Gökhan oyun alanı içine çeldi. Topla buluşan Popov'un şutunda Gökhan bir kez daha kalesinde devleşti. Aynı pozisyonun devamında topu önünde bulan Koita'nın şutu da auta gitti. 43. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Trezguet topu kafayla Koita'ya indirdi. Koita'nın şutunu Gökhan kornere çeldi. 69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı. 73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.



---KÜNYE---



Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay Teknik Direktör: Mustafa Denizli Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor) Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)



(İHA)

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