Çaykur Rizespor Kondisyon Ağırlıklı Çalıştı
11 dakika önce
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Karadeniz
temsilcisi Çaykur Rizespor
çalışmalarına Antalya Belek
'te devam ediyor.
Süper Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden Çaykur Rizespor çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk
yönetiminde başlayan çalışmalar güç ve kondisyon ağırlıklı başladı. Daha sonra ağırlık çalışan yeşil-mavili futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Çaykur Rizespor hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:18 Kaynak: İHA
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