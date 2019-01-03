Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Kondisyon Ağırlıklı Çalıştı

Çaykur Rizespor Kondisyon Ağırlıklı Çalıştı

1 saat önce

- Çaykur Rizespor kondisyon ağırlıklı çalıştıANTALYA - Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.

- Çaykur Rizespor kondisyon ağırlıklı çalıştı

ANTALYA - Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Süper Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden Çaykur Rizespor çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan çalışmalar güç ve kondisyon ağırlıklı başladı. Daha sonra ağırlık çalışan yeşil-mavili futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Çaykur Rizespor hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Karadeniz, Belek, Çaykur Rizespor, Spor
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