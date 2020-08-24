Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı transfer etti

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
1997 doğumlu Plonyalı hücum oyuncusu Konrad Michalak ile kulübümüz arasında satın alma opsiyonu ile birlikte 1 sezonluk kiralık anlaşmaya varıldı.
Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny'den transfer ettiğimiz Konrad Michalak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.
Michalak'ın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz.
Not: Önümüzdeki günlerde başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de Konrad Michalak için imza töreni düzenlenecektir.
Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.