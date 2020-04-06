Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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