Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır: "Son dakikada kaçan galibiyete üzüldük"

Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kaçan galibiyete üzüldüklerini ancak uzun lig maratonunda her puanın kıymetli olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine, ligde oynanan son 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 12 puan topladıklarını hatırlattı.

Önemli bir çıkış yakaladıklarını belirten Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir takımız. Takım uyumunun sağlanması ile birlikte iyi işler yapıyoruz. Atakaş Hatayspor maçında da takım olarak iyi mücadele ettik. Fernando sakatlığı nedeniyle bizimle olamadı. En golcü oyuncumuz Remy, Kovid-19 hastalığını yeni atlatıp takıma döndüğü için 11'de sahaya çıkamadı ama oynayan oyuncularımız harika işler yaptı. Maçı kazandığımızı düşünürken uzatmalarda yediğimiz golle iki puan bıraktık. Son dakikada kaçan galibiyete üzüldük ama uzun lig maratonunda alınacak her puan kıymetli."

Bakır, futbolun takım oyunu olduğunun altını çizerek, "Maçın geneline bakıldığında rakibimiz de iyi oyun ortaya koydu. Her iki taraf kazanmak için her yolu denedi. Futbolda bireysel hatalar her zaman olacak. İlk golümüzü rakip oyuncu kendi kalesine attı. Yediğimiz son golde ise savunma ve kalecimiz Gökhan önde yakalandı. Şanssız bir pozisyon. Son dakikada yenilen gol, kalecimiz Gökhan Akkan için bir nazar boncuğu. Maçın bizde kalmasını sağlayan önemli kurtarışları yaptı. Gökhan bu haftanın en iyi performans gösteren kalecisi olmayı hak ediyor." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, ara vermeden Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Uşakspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını, kupada hedeflerinin final olduğunu sözlerine ekledi.