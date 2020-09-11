Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'dan hakem Arda Kardeşler'e tepki Açıklaması

Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve vekilinin olduğu bir maçta bir hakemin neler yaptığını herkesin gördüğünü söyledi.

Maçta verilen kararları kabul etmediklerini ifade eden Kartal, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olamaz. Olayın bir tutar tarafı yok. VAR'a gitmiyorsun, hemen sarı kart gösteriyorsun. İki pozisyonda da penaltının olduğundan kendisi bile emin değil. Ligin ilk maçında böyle bir olayın anlamı yok. Biz bu ligi bu adamlarla mı bitireceğiz? Böyle bir hakem mi olur? Bu hakemin işini bugün bitirmeleri gerekiyor. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor ki bir başka hakem görsün ve 'Yanlış yaptığımız zaman biz cezalanıyoruz' desin. Bu adamın hemen cezalandırılması gerekiyor."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in maçı çıplak gözle izlediğine değinen Kartal, "Kendisi de gördü. Bu olayı tüm Türkiye gördü. Bu hakem değildir. Bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı bu şekilde başladı, bakalım nereye kadar gidecek. Bu hakemin takipçisi olacağız." diye konuştu.