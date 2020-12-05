Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Fatih Karagümrük maçı yeni bir başlangıç olsun"

Süper Lig'de yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde yeniden bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine, 6 haftada aldıkları 12 puanın ardından son hafta Galatasaray'a 4-0 kaybettiklerini, bunun da moralleri bozduğunu belirtti.

Futbolda kaybetmenin doğal sonuç olduğuna işaret eden Kartal, beklentilere cevap verememenin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Kartal, Galatasaray maçını geride bırakıp bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Fatih Karagümrük maçı yeni bir başlangıç olsun. Bunun için sahada mücadele edeceğiz. Amacımız Karagümrük maçı ile başlayan yeni bir seri yakalamak. İnşallah bunu da başarırız. Takımda Boldrin cezası nedeniyle görev alamayacak. Bir oyuncumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Geniş bir kadromuz var ve oynayan arkadaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda alınacak puanların önemine dikkati çeken Kartal, "Elbette ilk hedefimiz galibiyet ama deplasmanda alınan her puan bulunduğumuz konumu korumamızı sağlayacak. Rakibimiz de önemli oyunculara sahip. İç sahada kaybetmiyorlar. İnşallah ilk iç saha yenilgilerini bizden alırlar. İstanbul'dan üç puanla dönmek ilk hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.