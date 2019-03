Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: Bizim Başarımız Bu Bütünlükten Geliyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Hiç kimse ne bana, ne de yönetimimize karşı karamsar olmadı ve hep koruyucu açıklamalarda bulundular. Bizim başarımız da bu bütünlükten geliyor" dedi.



Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, takımlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sezon başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını belirten Kartal, "Sezon başında takıma katılan futbolcularımız ilk yarıda takıma iyi bir şekilde entegre olamadı. Bunlar her kulübün başına gelen durumlardır. Ara transferde yaptığımız transferlerin hepsi yerine oturdu. Arkadaşlarımız transferlerde elinden geldiğince ince eleyip, sık dokudular ve en iyisini yapmak için uğraştılar. Ara transfer döneminde elimizden geleni yaptık. Şu anda iyiye doğru gidiyoruz" diye konuştu.



"FARKLI BİR LİG OYNANIYOR"



Birlik ve bütünlük içerisinde kalan haftalarda yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyleyen Kartal, "Gerçekten çok farklı bir lig oynanıyor. Önümüzdeki haftalarda yukarıyı da yakalayabiliriz aşağıya da düşebiliriz. Onun için bizim takımımıza güvenmemiz ve ekibimiz için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu sadece başkanla olacak bir iş değil. Bizim burada olan her yöneticinin başkan havasında olması lazım. Herkes de zaten öyle ve bu işe sarılıyorlar. Rizespor taraftarı bizi sahipleniyor. Rize'de daha önceden böyle bir dönem yaşandı mı bilmiyor. Taraftarlarımız bizi kötü günlerde de bizim yanımızdaydı. Sosyal medyadan gelen mesajları görüyorum. Hiç kimse ne bana ne de yönetimimize karşı karamsar olmadı ve hep koruyucu açıklamalarda bulundular. Bizim başarımız da bu bütünlükten geliyor. Biz bu birlik ve bütünlüğü bozmadan başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi



"OKAN HOCA İLE DEVAM ETMENİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Kartal, teknik direktörleri Okan Buruk'un kulüpteki geleceği hakkında da şu açıklamalarda bulundu: "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an Okan hoca ile geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem Okan hocamız ile devam etmenin faydalı olacağı yönündedir."



"RİZESPOR'DAN ALACAKLARIM DİYE BİR ŞEY OLMAZ"



Eski yönetimden kendisi ve Metin Kalkavan dışında kimsenin alacağı olamadığını aktaran Kartal, şunları söyledi: "Ben kulüp başkanlığımı bıraktığım anda da bunu açıklayacağım. Ben paramı kulübe bağışlayacağım, benim Rizespor'dan alacaklarım diye bir şey olmaz. Bu sadece bilanço gözüküyor. Metin Bey ile bu konuyu henüz konuşmadık. Parayı alıp almayacağı konusunda bir bilgim yok. Yönetici arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Bir sıkıntımız veya problemimiz yok. Para problemini bir şekilde çözüyoruz. Borçlarımızı azalttık çünkü kulübü akıllı yönetiyoruz. Har vurup harman savurmuyoruz. Yanlış futbolcu transfer edip sonra da göndermek için para harcamıyoruz. Benim düşünceme göre Rizespor'un hiç borcu olmadığı takdirde bu yönetim gelen paralarla kulübü kendi kendine yönetebilir. Biz bütçemizi kendimize yetecek şekilde döndürebiliyoruz. Eğer çok sıkışık bir duruma düşersek, yöneticilerimizden gerekeni alabileceğimizi biliyorum. Ben yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsinden eminim."



"YUKARILARA OYNAYACAK BİR TAKIM KURMAK ZORUNDAYIZ"



Uzun vadeli sözleşme yapmanın kulüpler adına risk taşıdığını da kaydeden Kartal, "Bu nedenle ara transferlerde de uzun vadeli sözleşme yapmamaya çalıştık. Bunun yanında önümüzdeki senenin takımını da şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Gelecek sene inşallah yukarılara oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Bunun çalışmalarına başladık" diyerek sözlerini tamamladı. - Rize

