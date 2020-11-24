Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: "Hem Türkiye Kupası'nı hem ligi götürebilecek kadromuz var"

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde yarın sahasında Mislicom 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, hem ligi hem kupayı götürebilecek geniş bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine, takım olarak yavaş yavaş ritim yakaladıklarını, ilk haftalarda yaşadıkları sıkıntıları aştıklarını belirtti.

Teknik ekip ve oyuncuların uyum yakaladığını vurgulayan Kartal, ligde son 6 haftada kaybetmediklerini, daha iyi yerlerde olacaklarını ifade etti.

Hasan Kartal, puan tablosunda üst sıralara çıkmak istediklerini kaydederek, "Ligde kendimize hedef koymak yerine en üstlere çıkmak için çalışıyoruz. En iyi yerde olmak için mücadele veriyoruz. Bunu lig sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu anlamda yönetim olarak üzerimize düşenin bilincindeyiz. Mutlaka hedeflerimiz var ama bunu aşama aşama gerçekleştirmek istiyoruz. İlk on içinde olmak bir hedef değil. Daha yukarıları, Avrupa kupalarını düşünmeliyiz." diye konuştu.

Teknik direktör Stjepan Tomas'a güvendiklerini dile getiren Kartal, "Hocamız çok gelişim gösteriyor. Beş dil biliyor. Sporcuları ile uyumu çok iyi. Bütünlüğü bozmamamız gerekiyor. Bütünlüğü bozduğumuzda toparlamak zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp başkanı Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadromuza baktığımızda hem Türkiye Kupasını hem ligi götürebilecek kadromuz var. Kadromuzda sıkıntı yok. Kadro genişliği nedeniyle görev alamayan arkadaşlarımızın oynaması gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı yakalayabiliriz. 'Lige ağırlık verip kupayı önemsemeyelim' gibi bir düşüncemiz yok. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz."

Hasan Kartal, ligde ise hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacaklarını anımsatarak, son haftalardaki iyi mücadelelerini sürdürmeleri halinde kazanabileceklerini sözlerine ekledi.