Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor

12.03.2021 12:17

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Kartal, AA muhabirine, ligde bu sezon Sumudica dahil bütün hocalarla iyi ilişkiler içerisinde ayrıldıklarını belirtti.

Teknik ekibin belirlenmesinde yönetim kurulunun ortak karar aldığını ifade eden Kartal, son kararı yönetim kurulunun görüşlerinin ardından kendisinin verdiğini aktardı.

Bülent Uygun'un, yapılan görüşmelerde en doğru tercih olduğuna karar verdiklerini dile getiren Kartal, "Başlarken iyi niyetle başlıyoruz. Bütün hocalarla aynı niyetlerle başladık ama bu hocamız ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Artık hoca değiştirme şansımız yok. Hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok rahat bir yapım var. Önümüzü iyi görüyorum. Bülent hoca ile mutlu olacağımız düşüncesindeyim." diye konuştu.

Lig yarışında takıma güvendiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatayspor, Galatasaray başta olmak üzere bizim takımımız her maçtan puan alabilecek güce sahip. Ligde takımların geneline baktığınızda kimin kimi yeneceği belli değil. Bizim tek eksiğimiz var. Rizespor'daki tek eksik sporcular arasındaki tam kaynaşma. Yöneticiler arasındaki gibi sporcular arasında da tam bir kaynaşma olsa hiç sıkıntımız olmaz."

"Sumudica'nın farklı bir yapısı vardı"

Kartal, camianın birlikteliğinin takıma da yansıyacağına inandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Takım içerisindeki birlikteliği hocamız ile yakalayacağımıza inanıyorum. Yakalamak zorundayız. Sumudica'yı, başarılarını düşünerek aldık. Sumudica'nın farklı bir yapısı vardı. Sert, bağıran, aşağılayıcı çocuklara, bunlar yanlıştı. Bunları yapmamalıydı. Türkçe konuşamayınca birçok şeyi anlatamıyorduk. Bülent hoca ile her şeyi rahat konuşabiliyoruz. Kafandan geçeni çözüyor. Yabancı hoca ile uğraşmak zorken biz de bir katkı sağlayamadık. Tomas, Türkçe bildiği için biraz daha yakındık."

Ligde kalma yarışında puan barajının 40 olacağı şeklinde değerlendirmede bulunan Kartal, "Ligi 40'ın üzerinde puanla kapatmamız lazım. Hem ekonomik hem de diğer sıkıntıları yaşamamak için. Bu puanı yakalayacağımıza inanıyorum. 40'ın üzerindeki puanlarda takımların sorun yaşayacağını düşünmüyorum. dedi.

Kartal, Remy'nin takım için önemli bir oyuncu olduğunu ve sakatlığının takımı etkilediğini belirterek, "Remy'de bir şanssızlık yaşadık. Sağlık ekibimiz ilgileniyor. Antrenmanlara başladı. Galatasaray maçının ardından takıma katılacak. Remy oynasa daha iyi yerlerde olabilirdik ama bir oyuncuya bağlı değiliz. Dönüşü elbette katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yapılan doğru ve yanlışların sorumluluğunun yönetimlerin üzerinde olduğuna işaret eden Kartal, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma destek çıkmalarını istedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor

Spor Toto Süper Lig, Hasan Kartal, Bülent Uygun, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Bülent Uygun'a güveniyor - Son Dakika Spor


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