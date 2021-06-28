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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: "Kimse ile kavga etmeyeceğiz" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: "Kimse ile kavga etmeyeceğiz"

28.06.2021 11:13

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran, kimseyle kavga etmeden tüm kulüplerle dostça mücadele edeceklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran, kimseyle kavga etmeden tüm kulüplerle dostça mücadele edeceklerini söyledi.

Kıran, AA muhabirine, Çaykur Rizespor'da görevi neden kabul ettiğini ve hedeflerini anlattı.

Çaykur Rizespor'un günü kurtarma operasyonlarını bırakmak zorunda olduğunu kaydeden Kıran, "Ligde vazgeçilmez olmak için altyapıyı kurmak zorundayız. Yabancı sayısı Türk futbolunda kriz oluşturdu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın yollarını aramalıyız. Bir taraftan takımda gençleştirme yaparken bir taraftan da planlama yapmalıyız. Beş yıllık bir planımız var. Beş yıl sonunda meyvelerini toplamaya başlayacağız. Öncelikli misyonumuz kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kavga eden görüntüsünden uzaklaşacağını belirten Kıran, "Hedefimiz Karadeniz birliğini kurmak, herkesin birbirine destek olması. Çok ciddi bir potansiyel var, bunu kullanamıyoruz. Biz, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin'den Sakarya'ya kadar kullanamıyoruz. Bu gücü kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Karadeniz birliğini kurmamız lazım. Karadeniz birliğini kurarsak eğer bizim bileğimizi kimse bükemez." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki birliği engelleyecek tutumlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Kıran, şunları aktardı:

"Geçmişte yaşanan bazı olaylar var ama hepimizin Trabzon ile akrabalığı var. Neyi paylaşamıyoruz? Orada 3-5 futbolcunun yaptığı bir olayın senelerce ceremesini çekemeyiz. Yaşandı bitti. Beni bundan dolayı çok eleştirenler olacaktır. Doğru değil, doğrusu hepimizin el ele vermesi lazım."

Kıran, birlik için bir yerden başlamak gerektiğini dile getirerek, "Ben Trabzon ile kol kola maç seyredeceğim dediğim zaman buna bir sürü Rizeli ve Trabzonlu hemşehrim çok sıcak yaklaştı. Birkaç fanatik haricinde. Trabzon ile iç içesin. Değişik olan ne? Birkaç futbolcunun şahsi meselesinden dolayı senelerce küsemeyiz. Biz kimseyle yapmayacağız. Özellikle Karadeniz kulüpleri ile yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Loic Remy belirsizliği

Kıran, Fransız golcü Loic Remy'nin durumunun belirsiz olduğunu kaydederek, "Remy, bir 'Gideceğim.' bir 'Kalacağım.' diyor. Şahsi fikrim Remy'den faydalanmaktan yana. Bülent hocaya fikrimi söyledim. Geçen sezon takımın içerisinde biraz yalnızlaştırılmış, küstürülmüş, kenarda kalmış. Bülent hocanın ruhundan anlayacağını, faydalanacağını düşünüyorum. Konuşacağız ve gerekli kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferde ilk etapta orta saha, kanat, forvet ve defans için kadroya 5 oyuncu dahil etmeyi planladıklarını vurgulayan Kıran, hedeflerinin şöhrete aç futbolcu bulmak olduğunu belirtti.

Hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Kıran, bunun zaman içerisinde ortaya çıkacağına değinerek, çok yabancı oyuncunun başarı getirmeyeceğini, mutlaka futbolcu yetiştirmek gerektiğini, 14 ilde Çaykur Rizespor altyapısı oluşturmak için çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Kıran, İsmail Köybaşı'yı takımda tutmak istediklerini, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini uzatmak için kendisi ile görüştüklerini dile getirdi.

"Benim felsefemde kimse ile kavga etme yok"

Göreve gelmesinin ardından sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı bir olayın gündeme getirildiğini kaydeden Kıran, şöyle devam etti:

"Benim felsefemde kimse ile kavga etme yok. Kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun kavga söz konusu değil. Bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olabilir. Trabzon hiç olmaz. Trabzon ile kavga etme durumumuz yok. Kimse ile kavga etmeyeceğiz. Biz futbolun sadece yeşil saha içerisinde oynanan bir oyun olduğuna inanmış bir ekibiz. Bu demek değil hakkımızı yedireceğiz. Hakkımızı yemeye kalkarlarsa kıyamet kopar. Saha içerisinde oyun oynanırken hatalar olacak."

Sosyal medyada "Bir Galatasaray düşmanı gitti, bir Galatasaray düşmanı geldi." şeklinde yazılanların gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Kıran, şunları kaydetti:

"Ben kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile ilgili bir konuşma ve aramda özel bir şeydir. Severim, sevmem. Hocalığını tartışmam. Aramızda o zamanlar sıkıntılı bir durum söz konusuydu. O zamanki konuşmayı birileri kaydetmiş yarın lazım olur diye. O da söylediğim 'Fatih Terim'in hocalığını tartışmam. Karakterini beğenmiyorum.' sözüdür. Bu Galatasaray camiasına, Rizespor camiasına mal edilemez. Benim şahsi, ikimizin arasındaki bir diyalogdur. O zamanlar öyleydi. Sonradan konuştuk, görüştük. Aramızda herhangi bir problem yok. Ben Fatih Terim'den topçu istiyorum. Abdurrahim Albayrak aradı. Benim kişisel problemim yok. Burak Elmas tebrik mesajı yayımladı."

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: Kimse ile kavga etmeyeceğiz
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: Kimse ile kavga etmeyeceğiz
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: Kimse ile kavga etmeyeceğiz
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: Kimse ile kavga etmeyeceğiz

Spor Toto Süper Lig, Tahir Kıran, Rizespor, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran: 'Kimse ile kavga etmeyeceğiz' - Son Dakika Spor


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