Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
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Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

1 saat önce

Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı., System.String[]
Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:17 Kaynak: İHA
Okan Buruk, Çaykur Rizespor, Spor
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