Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
1 saat önce
Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:17 Kaynak: İHA
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