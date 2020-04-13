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Çaykur Rizespor Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs tedavisi görmekte olduğu hastaneden taburcu olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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