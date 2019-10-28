Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1074 Çankırıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Rize ekibinin Çankırı Atatürk Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ter idmanı ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Çaykur Rizespor, yarın saat 13.00'te Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor ile Çankırı Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.