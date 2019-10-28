Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

37 dakika önce

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1074 Çankırıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1074 Çankırıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Rize ekibinin Çankırı Atatürk Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ter idmanı ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Çaykur Rizespor, yarın saat 13.00'te Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor ile Çankırı Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Mustafa Kemal Atatürk, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den bir skandal daha! İstiklal Marşı'nı okumadı
Pakistan Parlamenter Heyeti, Keşmir anlaşmazlığını vurguladı: En kötü insan hakları ihlalleri işleniyor Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Perşembe sağanak yağış geliyor Türkiye'nin Keşmir halkına desteği bir kez daha teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 20:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]