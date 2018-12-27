Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Ligin En Hırçın Takımı

Çaykur Rizespor Ligin En Hırçın Takımı

1 saat önce

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gördüğü toplamda 6 kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Çaykur Rizespor Ligin En Hırçın Takımı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gördüğü toplamda 6 kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Çaykur Rizespor Süper Lig'de geride kalan 17 haftada oynanan müsabakalarda 31 sarı, 6 kırmızı kart görerek ligin ilk yarısının en hırçın takımı oldu. Yeşil-mavili ekip ayrıca oynadığı 17 müsabakadan 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rizespor takımı söz konusu müsabakalarda toplamda 19 gol kaydetti. Karadeniz ekibi 12 puan toplayarak, ligin son sırasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre ligin ilk yarısında toplamda 893 oyuncu değişikliği yapıldı. Söz konusu değişiklerin 49'unu Çaykur Rizespor yaptı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

Spor
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