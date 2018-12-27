Çaykur Rizespor Ligin En Hırçın Takımı
1 saat önce
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gördüğü toplamda 6 kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.
Çaykur Rizespor
, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gördüğü toplamda 6 kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.
Çaykur Rizespor Süper Lig'de geride kalan 17 haftada oynanan müsabakalarda 31 sarı, 6 kırmızı kart görerek ligin ilk yarısının en hırçın takımı oldu. Yeşil-mavili ekip ayrıca oynadığı 17 müsabakadan 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rizespor takımı söz konusu müsabakalarda toplamda 19 gol kaydetti. Karadeniz
ekibi 12 puan toplayarak, ligin son sırasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından açıklanan verilere göre ligin ilk yarısında toplamda 893 oyuncu değişikliği yapıldı. Söz
konusu değişiklerin 49'unu Çaykur Rizespor yaptı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
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