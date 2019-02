Çaykur Rizespor'lu Fernando Boldrin: "Tehlike Devam Ediyor"

Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, ilk yarıya kıyasla takımın durumunun iyi görünmesine rağmen tehlikenin devam ettiğini belirterek, "İlk görevimiz bu tehlikenin en hızlı şekilde dışına çıkmak" dedi.

Çaykur Rizespor, 22 Şubat Cuma akşamı saat 20.30'da Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı 23. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden takımın Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın bir alt lige düşmeyi hak etmediğini söyleyen Boldrin, öncelikli görevlerinin tehlikeli bölgeden uzaklaşmak olduğunu kaydetti.



Ligin ikinci yarısında oynadıkları 5 maçtan 13 puan toplamanın sırrını devre arası çalışmalarına ve yapılan transferlere bağlayan Boldrin, "Devre arasından itibaren çok iyi çalıştık. Herkes bu işe çok iyi inandı. Özellikle ikinci yarıda yapılan kaliteli oyuncu transferleri zaten mevcutta bulunan kaliteli oyuncularla birleştiğinde iyi bir grup oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz konum ilk yarıya göre kıyaslandığında iyi gibi görünse de hala tehlike devam ediyor. Bizim ilk görevimiz bu tehlikenin en hızlı şekilde dışına çıkmak ve daha sonra üst sıraları kovalamaktır. Çünkü bu takım hiçbir zaman alt lige düşmeyi hak etmiyor" şeklinde konuştu.



Sezon başından itibaren 3 hocayla çalışan Boldrin, Okan Buruk için yaptığı değerlendirmede, "Okan hocamız yüksek karakterli bir hoca. Yaptığı antrenmanların işe yaradığını, iyi antrenmanlar yaptığımızı herkes görüyor. Bunlar sonuçlara da yansıyor. Geçen sene Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası Şampiyonluğu alarak kendisini kanıtlamış bir hocamız var. Özellikle futbolcu grubunu birleştirmede ve arkadaşlığı artırmada çok başarılı olduğunu ve Okan hocamızla daha da iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"İlk hedefimiz bu takımı ligde tutmak"



Bütün ligi takip ederek rakipleri incelediklerini dile getiren Boldrin, "Şu ana kadar başardığımız bir şey yok. Ligin sonunda başarıp başarmadığımız belli olacak. O yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her maç kendi içinde çok zor ve Malatyaspor maçı da bunlardan biri. Dünden itibaren çalışmalarımıza başladık ve evimizde oynayacağımız için umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.



Taraftarın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Boldrin, "Özellikle ikinci yarıya başladığımızda ilk Kasımpaşa maçıyla hem deplasmanda, hem içeride bizi yalnız bırakmadılar. Bizleri en yüksek derecede destekliyorlar ve bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Diğer takımlardaki arkadaşlarım bana, 'Sizin sahanıza gelip maçı kazanmak ya da berabere kalmak çok zor' diyorlar. Önümüzdeki altı maçımızın dördünü sahamızda oynamak da bu anlamda çok büyük bir avantaj bizim için. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Rize'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Boldrin, "Sezon başında beni birçok kulüp istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gelmeyi kendim istedim. Kayserispor'da hoca ile yaşadığım bazı durumlar vardı ve her futbolcunun başına gelebilecek şeylerdi bunlar. Şu an burada ve şehirde çok mutluyum ve ailem de çok mutlu. Buraya gelmem gerektiğini de şu anki mutluluğum da ifade edebilirim. Şu an bir şampiyonanın içindeyiz ve ilk hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Daha sonrasında oturup neler olabileceğini konuşabiliriz" ifadelerini kullandı. - RİZE

