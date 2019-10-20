Çaykur Rizespor maçın ardından

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçtan önce parolamız kesinlikle 3 puan almaktı. Son maçlarımıza baktığımızda Beşiktaş maçı olsun, hatta Sivasspor maçı olsun kaçırdığımız yeterince gol pozisyonu vardı. Bugün Allah'a şükür futbolcularım yakaladığımız çoğu pozisyonu iyi değerlendirdi. Hatta daha fazlasını değerlendirip çok farklı bir skor çıkabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadele ve oyundan dolayı. İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig'in lideri olarak devam ediyoruz" dedi.

"ONUR İYİ OYUN SERGİLEDİ"

Bir gazetecinin, sağ kanatta Joanfran'ın sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Onur Bulut 'un performansını sorması üzerine Bulut, "İlk maçı olmasına rağmen biraz heyecanlıydı ama gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. İnşallah diğer haftalarda da bu şekilde devam eder" diye konuştu.

KARTAL: ÇOK İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şöyle dedi: "Maça çok iyi başlayamadık, rakibimiz de çok iyi başlayamadı. İlk 15 dakika vasatın altında bir maçtı. Sonuçta duran toptan yediğimiz bir golle takımımız birazcık demorolize oldu. Ardı ardına tekrar 5 gol, 3 tanesi duran toptan, kornerden. Geriden oyunu kurarken her dönen top bize gol oldu maalesef. Sonuçta oyuna bir karakter koymaya çalıştık, gol bulduk. Golü bulduktan sonra tekrar kaptırdığımız bir toptan tekrar bir gol, bir gol daha derken 5-2 mağlup olduk. Çok iyi bir günümüzde değildik ama 5 golün 3 tanesini duran toptan yememiz birazcık düşündürücü. Maçtan önce yaptığımız analizlerde bunları anlatıyoruz, gösteriyoruz, söylüyoruz. Oyun içinde bir anda konsantrasyon eksikliği, dalgınlık, bu tip golleri yememize sebep oluyor. Sonuçta mağlup olduk, geride kaldı. Bunun da farkındayız, iyi değiliz. Şu anda iyi bir çizgide değiliz ama önümüzde cuma günü tekrar Ankaragücü ile bir maçımız var. En kısa zamanda toparlanıp bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, bu maçtan 3 puan alıp moral bulmak istiyoruz ve önümüze bakıyoruz. Bu arada da Alanyaspor'u bugünkü oyunundan dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

"FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK, KÖTÜYDÜK"

Bir gazetecinin ligdeki 2 milli aranın ardından Rizespor'un kötü skorlar aldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kartal, "Bugün çok fazla konuşmaya gerek yok, kötüydük. Yani birkaç isim vardı, direndi, mücadele ettiler ama antrenmanlarda çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz, içerideki dengeleri sağlamak için birazcık daha hak edene forma veriyorsunuz. Bazılarını dinlendirip onları görmek istiyorsunuz. Baktığınız zaman bugün çok fazla günümüzde değildik. Doğru, iyi değildik. Artık bunların üzerinde tekrardan biz bu hafta içi bakacağız, inceleyeceğiz, üzerinde çalışacağız. Doğru mücadele edecek, Rizespor'a yakışır oyuncularla mücadele ederek, gücümüzü ortaya koyarak yolumuza devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

İsmail Kartal'ın açıklamaları