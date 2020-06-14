Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Florin Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık...
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Florin Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi olduğu bildirildi.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Florin Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi olduğu bildirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:15 Kaynak: İHA
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