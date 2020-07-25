Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçından notlar

Emre Belözoğlu futbolculuk kariyerindeki son maçına çıktı-İlk 11'de 4 değişiklik-Allahyar ilk kez 11'de-Tahir Karapınar'ın son maçı-Sarı-lacivertlilerde 8 eksik-Altyapıdan 5 isim-Çaykur Rizespor 5 eksikle sahada Mustafa AKIN / İstanbul, - Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe,...

Çaykur Rizespor maçından notlar, System.String[]

- Emre Belözoğlu futbolculuk kariyerindeki son maçına çıktı

-İlk 11'de 4 değişiklik

-Allahyar ilk kez 11'de- Tahir Karapınar'ın son maçı-Sarı-lacivertlilerde 8 eksik-Altyapıdan 5 isim- Çaykur Rizespor 5 eksikle sahada Mustafa AKIN/ İstanbul, - Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda 21.00'de başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan üstlendi.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ligin 33'üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Karapınar, kalede Altay'ın yerine Harun'a, Tolga Ciğerci'nin yerine Ömer Faruk'a, Deniz Türüç'ün yerine Rodrigues'e, Vedat Muriç'in yerine ise Allahyar'a görev verdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor maçında kalede Harun'a forma görev verirken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'na forma veren Karapınar, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Santrforda Allahyar'ı sahaya süren Karapınar, forvet arkasında da Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.TAHİR KARAPINAR SON MAÇINA ÇIKTIFenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla teknik sorumlu Tahir Karapınar görevini noktaladı.Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kalan maçlarda göreve soyunan Tahir Karapınar'ın A Takımdaki görevi sonlandı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta takımın başında yer alan Karapınar, yeni sezonda asıl görevi olan alt yapıya odaklanacak.EMRE FUTBOLCULUK KARİYERİNDEKİ SON MAÇINA ÇIKTIFenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi.1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti. Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.ALLAHYAR  İLK KEZ 11'DEFenerbahçe'de İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, ligin son maçında ilk kez 11'de forma giydi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu başında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Allahyar, sarı-lacivertli formayla ilk kez Çaykur Rizespor maçında 11'de sahada yer aldı.SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİKFenerbahçe, Rizespor maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi.Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo sakatlıkları sebebiyle, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson ise kart cezaları bulunmasından dolayı takımına yalnız bıraktı.ALTYAPIDAN 5 İSİMFenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor maçına altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti. Karapınar, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Gürkan Başkan, Emre Nasuh ve Emir Miray Köksal'ı mücadelede yedek soyundurdu.ÇAYKUR RİZESPOR'DA 5 EKSİK

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Rizespor'da cezalısı bulunan Amedej Vetrih, Braian Samudio'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almadı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika Spor
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