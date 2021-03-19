Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçından notlar

19.03.2021 19:18
Çaykur Rizespor maçından notlar, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ise Serkan Olguncan yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında kadroda 1 değişikliğe gitti. Terim, sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı'nın yerine Etebo'ya şans verdi.

TERİM, TEKRAR ÇİFT FORVETLE SAHAYA ÇIKTIİlk olarak Kayserispor karşılaşmasında Radamel Falcao ile Mustafa Muhammed'e aynı anda görev veren tecrübeli teknik adam, Falcao ve Muhammed'e Çaykur Rizespor mücadelesine de 11'de şans vererek sahaya çift forvetle çıktı. Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Fernandes, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed ve Falcao."Luyindama, Etebo, Babel ve Marcao ise sarı-kırmızılılarda kart sınırında bulunan oyuncular.18 MART ZAFERİ İÇİN PANKARTLAR ASILDI Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Mart Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, "Bir destandır Çanakkale", " Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartlara yer verildi.RASİM ÖZTEKİN UNUTULMADIÖte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin unutulmadı. Öztekin'in fotoğrafı stadyumunda maçlarda her zaman oturduğu yere konuldu.ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor'da ise teknik direktör Bülent Uygun, bir önceki maça göre göre kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Fernando'nun yerine Sabo'ya şans verdi. Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısına şu ilk 11'i ile çıktı: "Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika Spor


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