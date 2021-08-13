Çaykur Rizespor maçından notlar

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Akdeniz Bölgesi 'nde çıkan orman yangıları ve Karadeniz Bölgesi 'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu