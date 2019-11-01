Çaykur Rizespor maçının ardından

Fatih Terim: Falcao, Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek

"Genel olarak bugünden memnunum"

"Transfer ettiğimiz oyuncuların geçmişine değil, geleceğine para vermeliyiz"

"Bugün fiziken sıkıntımız yoktu"

"Hakem sarı kartta haklıydı"

"Oynamayan oyuncuların küsmeye hakkı yok"

"Falcao, Madrid'de kampımızı ziyaret edecek"

İsmail Kartal: Erken yediğimiz goller yüzünden demoralize olduk

Özgür KABAN - Serhan TÜRK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Radamel Falcao, Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan mücadelede Galatasaray evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşma sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı maç kadrosuna almadığı için sosyal medyadan gelen eleştiriler hakkında şunları söyledi: "Taylan'ın bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi?. Taylan'ı böyle bir maçta oyuna atar mıyım? Böyle bir maçta yaptığı bir hatada üzülebilirdi. Onu hazırlıyoruz. Galatasaray'ın Taylan'dan başka sorunları var."

"GENEL OLARAK BUGÜNDEN MEMNUNUM"

Bugün genel olarak oynanan oyundan memnun olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Bütün arkadaşlarımın elinden geleni yaptığı bir maçtı. Beraber oynama kültürüne daha da alışmamız lazım. O zaman daha farklı olacağız. Özellikle ilk 25 dakika direk top oynayan bir takım vardı. Bu bizim özlediğimiz, beklediğimiz bir Galatasaray'dı. Defansta ve orta sahada doğru durarak rakibe pozisyon vermedik. Daha da etkili bir takım olacağız. Genel olarak bugünden memnunum" diye konuştu.

"TRANSFER ETTİĞİMİZ OYUNCULARIN GEÇMİŞİNE DEĞİL, GELECEĞİNE PARA VERMELİYİZ"

Genç oyuncularla sözleşme yenileyeceklerini belirten Terim, "Atalay ve Mustafa Kapı ile de sözleşme yenileyeceğiz. Onların 2000'lerde alınışında ben vardım. Onlara, gençlere bakış açımızı biliyorsunuz. Ülke olarak aldığımız oyuncuların geçmişine bakıyoruz, geleceğine para harcamıyoruz. Bu ülkenin genel sorunu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Galatasaray faydalanmayı beklediği oyuncuları bırakmaz. En yakın zamanda imzalar biter" şeklinde konuştu.

"BUGÜN FİZİKEN BİR SIKINTIMIZ YOKTU"

Fiziken bir sıkıntıları olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bugün 60'dan sonra düşen bir fizik yoktu. Fiziken bir sorunumuz yoktu. Bugün duruşlarımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz pozisyon vermedik rakibe. Bugün enine boyuna dar olan bir takım olarak oynadık. Rakibe nefes alacak bir alan bırakmadık. 18 üstündeki birleşmede doğru işler yaptık. Beklediğimin çok altında tehlike yaşadık. 60 ile 90 arası eskiden yaşadığımız fiziki durumu yaşamadık" ifadelerini kullandı.

"HAKEM SARI KARTTA HAKLIYDI"

Maç içinde sarı kart görmesinde hakemin haklı olduğunu belirten Terim, "Kural gereği sarı kartı hak ettim. Çizgiye basmışım ama isteyerek basmadım. Hakem haklı. Söyledim de dördüncü hakem Cihan hocaya, haberim yok. Oyuna dalıyorsunuz, olabiliyor böyle şeyler ama ben istemeyerek yaptım" dedi.

"OYNAMAYAN OYUNCULARIN KÜSMEYE HAKKI YOK"

Bugün 11'de oynamayan oyuncuların küsmemeleri gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Baştan yukarı ben takımı çarşambadan dizdim. Bir 11 yapıyorsunuz. 30 seneyi aşkındır teknik direktörlük yapıyorum, 11'deki oyuncular için ben teşekkür ederim, çok naziksiniz dediğini duymadım. Bu yüzden oynamayan oyuncuların küsmeye hakkı yok. Tabii ki üzülmeliler ama pes etmemeliler. Bunu hep beraber oynayacağız. Haftada 3 maç oynuyoruz, bu maçların seviyelerini biliyorsunuz. Hep beraber oynamalıyız o yüzden. Herkes buna da saygı duyacak ama kolay kabullenmemeli. Bizim en önemli meziyetlerimizden biri adalet olmalı. Adaleti de hak edene tesis ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"FALCAO, MADRID'DE KAMPIMIZI ZİYARET EDECEK"

Radamel Falcao'nun sakatlık sorunu ile ilgili açıklamada da bulunan Terim, "Falcao yarın İspanya'ya gidecek. Tekrar ikinci bir tedavi için. Orada kampımıza gelecek bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" dedi.

İSMAİL KARTAL: ERKEN YEDİĞİMİZ GOLLER YÜZÜNDEN DEMORALİZE OLDUK

Arka arkaya yedikleri gollerle oyundan düştüklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "Her şey planladığımız gibi gidiyordu. İlk 15 dakika denk bir oyun vardı ancak ardından şanssız bir gol yedik. Hemen ardından penaltı ile ikinci golü yedik. Bize göre çok tartışmaya açık bir penaltıydı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak pozisyon vermeden maçı tamamladık. Birkaç tane de pozisyon ürettik ama sonuç olarak değerlendiremedik. Onları değerlendirebilsek belki puan alabilirdik. Artık bu maç geride kaldı. Oyuncularımız erken yediğimiz gollerden dolayı biraz demoralize oldu" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim'in açıklamaları

İsmail Kartal'ın açıklamaları