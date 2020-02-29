Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer, oyuna iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarı oyuncu değişikleriyle de hem oyunu hem de skoru elde ettiklerini söyledi.

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Çimşir'in yokluğunda takımın başında yer alan yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer, karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu. Maça coşkulu başlayamadıklarını belirten Muzaffer Bilazer, "Konuşmak kolay değil. İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince, son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik. Sadece bir an lazımdı. O an da golle gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" dedi.

Bilazer, bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür 'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Ama Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum."

İSMAİL KARTAL: DURAN TOPLAR KIRILMA NOKTASI OLDU

65'inci dakikaya kadar oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu kaydeden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şöyle konuştu:

"Şehitler, ülke durumu, bu ortamda herkes ne kadar hazırlanıyorsa biz de elimizden geldiği kadar hazırlanmaya çalıştık. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Maça gelecek olursak, 65'inci dakikaya kadar her şey bizim kontrolümüzdeydi. Planladığımız gibi öne de geçtik. İyi mücadele ettik, iyi pas yaptık, oyunda sakin kaldık. İkinci yarı 55'inci dakikada Skoda 'nın pozisyonu gol olsa, ikinci golü bulsak maçı koparıp kazanabilirdik. Daha sonra Umar'ın sakatlığı oldu. Mecburi değişiklik oldu. Yediğimiz golleri bu değişikliğe de bağlamıyorum. İki tane korner, duran top, bir penaltı; takım birden bire demoralize oldu. Duran toplar oyunun kırılma anıydı. Taraftarın verdiği sinerji ile Trabzonspor oyunu risk ederek üzerimize geldi. Oyuncularım bu kadar iyi mücadele ediyor, her hafta aynı şeyi yapıyoruz; iyi futbol oynuyoruz, ardından goller yiyoruz ve demoralize olup maçı kaybediyoruz. Bunları aşmamız gerekiyor. Bununla ilgili oyuncularla görüşüp çalışma içerisinde olacağız diye düşünüyorum. Rakibi tebrik edip önümüze bakıyoruz. Taraftarlarımız buraya kadar gelip bizi gerçekten çok iyi desteklediler, moral verdiler. Onları üzdük. Ümit vadeden bir oyun ortaya koyduk, iyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muzaffer Bilazer'in açıklamaları

İsmail Kartal'ın açıklamaları