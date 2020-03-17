Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor maçının ardından

6 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Çaykur Rizespor maçının ardından, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Karaman, "Bazı müsabakaları oynarsınız kaybedersiniz, üzülürsünüz. Biz sadece sonuca üzüldük. Maçı hak eden bir rakibimiz vardı. Takım olmak farklı özveri gerektirir. Bir takım kimyası ortaya koymak gerekir. Gol yemeyi göze alırsınız ama gol atarsınız. Biz bunu yapamadık. Bu şekilde oyun bize arzu ettiğimiz sonucu getirecek boyutta değildi. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Varsa yetenek bu yeteneklerin açığa çıkmasını bekleyeceğiz" dedi.

KARAMAN: İNSANIN DEĞERİ DÜNYALARLA ÖLÇÜLEMEZ

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hakkında açıklamalar yapan Ünal Karaman maçların ertelenip ertelenmemesi konusunda şu sözleri sarf etti. "Ben sağlıkçı değilim ama çevremizde olan, dünyada olan olaylara karşı duyarsız da değilim. Tüm dünya gibi biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Çok gereksiz tartışmalar var. İnsanın kıymeti, değeri ve canı dünyalarla ölçülemez. Bu konuda devletin etkili ve yetkili kurumları insan canıyla oynamazlar, risk varsa gereğini yaparlar. Gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacaktır. Birçok insanın soru işaretleri var ama en doğru kararı alacaklardır. Benim söyleyeceğim her şey farklı algılanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka yönetim kuruluyla değerlendirme yapmıştır. Belki Türkiye farklı bir gündeme uyanacak. Biz açıklamalara saygı duyacağız, başka bir duruşumuz olamaz. İnsanların aileleri var, evlatları var. Yetkililerin yönettikleri insanlar da evlatları sayılır" dedi.

PARLATAN: OYUNCULAR İÇİN ZOR DURUM

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Çaykur Rizespor karşısında çok değerli galibiyet aldıklarını söyledi. Parlatan "Tabii ki zor bir maçtı. Seyircisiz oynamak kolay değil, bizim alıştığımız coşku yoktu. 3 maçtır kaybediyorduk, gol atamıyorduk. 1'inci dakikadan sonuncu dakikaya kadar verdiğimiz mücadele, istek ve arzu üst seviyedeydi. İyi performans gösterdik. Kanat ataklarımızda son pası yapamadık ilk yarıda. İkinci devre golü bulmamızla birlikte özgüven yakaladık, avantaj çok önemliydi. 2-0'dan sonra gerçek yüzünü de gösterdi takımımız. Top hakimiyeti bizdeydi. 3'ü, 4'ü kovalayan bir takım vardı. Bu yüzden çok mutluyuz. Yaşanan koronavirüs vakası herkesi olduğu gibi bizi de ilgilendiriyor. Maçların ertelenmesi için karar vermek doğrusu ve yanlışıyla zor. Risk var, vakalar var. Bizim ülkemizde de oluyor. Çok acı ve düşündürücü bir durum. Oyuncuları maça hazırlamak kolay değil. Yabancılarımız var, ne olacağını bilemeyen oyuncularımız var, haberleri takip edemeyen oyuncularımız var. Yabancılar için daha zor bir durum. Gelişmeleri takip edeceğiz. Pazar günü maç varmış gibi hazırlanacağız. Ne karar çıkarsa saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ünal Karaman'ın açıklamaları

Ersan Parlatan'ın açıklamaları


Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
09:55
Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 05:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]