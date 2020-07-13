Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının ardından

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz"Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik""Kasımpaşa iyi bir kadro yapılanması yapacaktır"Ünal Karaman: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz

"Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik"

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"Kasımpaşa iyi bir kadro yapılanması yapacaktır"

Ünal Karaman: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyen kalan Kasımpaşa'da derin bir nefes alabileceklerini belirten teknik direktör Fuat Çapa, "Maçtan ziyade bence geldiğimiz günden itibaren değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Devre arasında yeni bir yapıya girdi Kasımpaşa. 22'nci haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa, özellikle pandemi sürecinden sonra hedef takım haline geldik. Rakiplerimizden her seferinde ciddi bir takımla oynadıklarını duymak bizim için sevindiriciydi. Sadece puan olarak değil, çok anlamda gelişim sağladık. Kredisi olmayan bir takımdık. Kulüp rekorunu egale ettik, buna ihtiyacımız vardı. 22'nci haftada Göztepe ile aramızda 17 puan vardı. Bugün aynı puandayız. Bazı oyuncularımızın bireysel anlamda gelişimi bizi çok mutlu etti. Kariyerinde en çok gol attığı sezon yaşayan oyuncular oldu. Milli takıma aday gösterilen oyuncular var. Güzel bir uyum vardı. Serkan Reçber, kulüp çalışanları, futbolcular ve teknik ekipteki arkadaşların herkesin katkısı çok büyük  bu başarıda. Bunun da bir bedeli var. Büyük bedeller ödedik. 4 Şubat'ta gelip, 24 saatini tesislerde geçiren bir ekip vardı. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bize güvenip, inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. 2 maçımız var. Gaziantep ve Başakşehir, 6 puan. Bugünden sonra aşağıya bakmayacağız. Alabileceğimiz maksimum puanı alıp, sezonu tamamlayıp hak ettiğimiz tatile çıkacağız. Güzel bir 10-12 hafta geride bıraktık" şeklinde konuştu.

"SADECE BU SEZONU DÜŞÜNEREK GELMEDİK"

Gelecek sezon Kasımpaşa'da görev alıp almayacağı sorulan Çapa, "Biz buraya gelirken belli hedeflerle geldik. Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik. Kulübün bulunmuş olduğu sıralama soru işaretiydi. Liglerden sonra görüşüleceğini konuşmuştuk. Bugüne kadar işimizi yaptık. Ligde kalmamız gerekiyordu, ona odaklandık. Yarını ya da gelecek sezona bakmadan bugüne odaklandık. Gelecek sezonla ilgili kulübün bir düşüncesi olursa biz zaten buradayız" diye konuştu.

"KASIMPAŞA İYİ BİR KADRO YAPILANMASI YAPACAKTIR"

Devre arasında çok sayıda oyuncu aldıklarını ve bu oyuncularının bir kısmının kiralık olarak kadroya katıldığını belirten Çapa, sözlerini şöyle noktaladı: "Gelecek sezonu bugüne kadar düşünecek durumda değildik. Çok sayıda oyuncu aldık, bunların bir kısmı kiralık. Buraya gelmeden önce oyuncuların bir değeri vardı ve değerleri arttı. Umut ediyorum ki Kasımpaşa bu oyuncuları kadroda tutarak, iyi bir kadro yapılanması yapacaktır."

ÜNAL KARAMAN: KASIMPAŞA HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa'nın kazanmayı kendilerinden daha fazla istediğini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Kendi adımıza riskli oyuncularımızı kullanmadık. 3 sarı kartlı birkaç oyuncumuz vardı. O riski alamadık. İkinci yarı parça parça kullandık ancak o da oyun uyguluğunu bize sağlamadı. Özellikle pandemi sürecinden sonra yoğun antrenman ve maç trafiği oldu. Oyuncuların yorgunluğunu normal karşılaşmak lazım. Bazı oyuncularımdan daha fazla mücadele bekledim. Ondan dolayı üzgünüm. İnşallah kalan haftalar kendi kalitelerini yukarı çeken bir durum içinde olurlar. Herkesin bu maçtan çıkartacağı dersler var" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:20 Kaynak: DHA

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