Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor maçının ardından Tahir Karapınar Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre'ye teşekkür ediyorum.

Çaykur Rizespor maçının ardından, System.String[]

Çaykur Rizespor maçının ardından

Tahir Karapınar Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve büyük bir onur verdiler
Emre'nin son maçında teknik direktör olmak büyük bir onur
Biz Emre'yi sezonun son maçında uğurlamak istedik. Son kararını ailesiyle konuşup kendisi verecek. Keşke devam etse
Son karar her zaman benimdi bunu bazıları kabul etmese de
Mehmet Ali Karaca Buradan 1 puan alarak ligi bitirmiş olsaydık çok daha güzel olacaktı
Mustafa AKIN - Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Ligi galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bu maçın prestij olarak önemli olduğunu söyledi. Bu mücadelenin Fenerbahçe dışındaki takımları da ilgilendirdiğini ifade eden Karapınar, Fenerbahçe camiasına bir söz gelmemesi için kazanmak istiyorduk. Çok iyi mücadele ettik ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnanarak maçı kazandık. Fenerbahçe tarihinde bilmiyorum böyle bir şey var mı ama 6 tane genç oyuncu oynattık. Ben pandemi sonrası geldim. Öncelikle teşekkür ediyorum Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre'ye. Bana güvendiler ve büyük bir onur verdiler. Benim için çok büyük bir onurdu teknik direktör olarak sahaya çıkmak. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak yine çok büyük bir onur. Emre'ye de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum dedi.
"SON KARAR HER ZAMAN BENİMDİ BUNU BAZILARI KABUL ETMESE DE"
Tahir Karapınar, takıma geldiği dönemdeki durumla ilgili olarak, Bir teknik ekip vardı, takımı çok iyi hazırlamışlardı ve ben de onlara katıldım. Çok iyi ilişkiler içinde takımı yönettik. Son karar her zaman benimdi bunu bazıları kabul etmese de. Birbirimizle iletişim halinde yönettik. Şanssızlıklar olmasaydı çok daha iyi yerlerde bitirirdik. Burada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu benim. Ama düşündüğümüzde sosyal medyada -çok takip etmiyorum ama- ve gazetelerde genç oyuncular konuşuyor. Ama kimse Emre ile Muhammed'i bilmiyor. Ben sonuçta altyapıya geldim. Altyapıdan gelen oyuncuları en çok oynatmayı ben isterim. Oyuncu eğer seviyeyi bulduysa oynattık. Bugün de oyuncularımız bizi mahcup etmedi diye konuştu.
SON KARARINI AİLESİYLE KONUŞARAK KENDİSİ VERECEK
Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak ise O kararı Emre'nin kendisi verecek. Ama biz onu sezonun son maçı uğurlamak istedik. Kendisi nasıl düşünüyor bilmiyorum. Son kararını ailesiyle konuşarak kendisi verecek. Böyle büyük futbolcular kolay yetişmiyor. Keşke devam etse diyoruz dedi.
MEHMET ALİ KARACA BURADAN 1 PUAN ALARAK LİGİ BİTİRMİŞ OLSAYDIK ÇOK DAHA GÜZEL OLACAKTI
Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Ali Karaca, Buradan 1 puan alarak ligi bitirmiş olsaydık çok daha güzel olacaktı ama hayırlısı böyleymiş. Oyunun ilk devresinde biz daha fazla gol pozisyonuna girdik, neredeyse rakibin pozisyonu yok gibiydi. İkinci devre golü bulduk ama yediğimiz 2'nci golden sonra ataklarımız oldu. Neticede 3-1 mağlup olduk. Buruk bir mutluluk oldu bizde kümede kalmak ifadelerini kullandı.

Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor, Karapınar, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti         
17:52
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor         
17:35
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti         
17:08
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık         
16:07
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor         
15:23
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek         
14:37
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı         
09:55
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı         
09:31
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Abla kardeşin kavgasını ayırmak isteyen anne bıçaklandı Abla kardeşin kavgasını ayırmak isteyen anne bıçaklandı         
08:28
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu Kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu         
07:06
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 05:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei