Çaykur Rizespor maçının ardından



Tahir Karapınar Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve büyük bir onur verdiler

Emre'nin son maçında teknik direktör olmak büyük bir onur

Biz Emre'yi sezonun son maçında uğurlamak istedik. Son kararını ailesiyle konuşup kendisi verecek. Keşke devam etse

Son karar her zaman benimdi bunu bazıları kabul etmese de

Mehmet Ali Karaca Buradan 1 puan alarak ligi bitirmiş olsaydık çok daha güzel olacaktı

Mustafa AKIN - Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Ligi galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bu maçın prestij olarak önemli olduğunu söyledi. Bu mücadelenin Fenerbahçe dışındaki takımları da ilgilendirdiğini ifade eden Karapınar, Fenerbahçe camiasına bir söz gelmemesi için kazanmak istiyorduk. Çok iyi mücadele ettik ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnanarak maçı kazandık. Fenerbahçe tarihinde bilmiyorum böyle bir şey var mı ama 6 tane genç oyuncu oynattık. Ben pandemi sonrası geldim. Öncelikle teşekkür ediyorum Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre'ye. Bana güvendiler ve büyük bir onur verdiler. Benim için çok büyük bir onurdu teknik direktör olarak sahaya çıkmak. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak yine çok büyük bir onur. Emre'ye de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum dedi.

"SON KARAR HER ZAMAN BENİMDİ BUNU BAZILARI KABUL ETMESE DE"

Tahir Karapınar, takıma geldiği dönemdeki durumla ilgili olarak, Bir teknik ekip vardı, takımı çok iyi hazırlamışlardı ve ben de onlara katıldım. Çok iyi ilişkiler içinde takımı yönettik. Son karar her zaman benimdi bunu bazıları kabul etmese de. Birbirimizle iletişim halinde yönettik. Şanssızlıklar olmasaydı çok daha iyi yerlerde bitirirdik. Burada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu benim. Ama düşündüğümüzde sosyal medyada -çok takip etmiyorum ama- ve gazetelerde genç oyuncular konuşuyor. Ama kimse Emre ile Muhammed'i bilmiyor. Ben sonuçta altyapıya geldim. Altyapıdan gelen oyuncuları en çok oynatmayı ben isterim. Oyuncu eğer seviyeyi bulduysa oynattık. Bugün de oyuncularımız bizi mahcup etmedi diye konuştu.

SON KARARINI AİLESİYLE KONUŞARAK KENDİSİ VERECEK

Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak ise O kararı Emre'nin kendisi verecek. Ama biz onu sezonun son maçı uğurlamak istedik. Kendisi nasıl düşünüyor bilmiyorum. Son kararını ailesiyle konuşarak kendisi verecek. Böyle büyük futbolcular kolay yetişmiyor. Keşke devam etse diyoruz dedi.

MEHMET ALİ KARACA BURADAN 1 PUAN ALARAK LİGİ BİTİRMİŞ OLSAYDIK ÇOK DAHA GÜZEL OLACAKTI

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Ali Karaca, Buradan 1 puan alarak ligi bitirmiş olsaydık çok daha güzel olacaktı ama hayırlısı böyleymiş. Oyunun ilk devresinde biz daha fazla gol pozisyonuna girdik, neredeyse rakibin pozisyonu yok gibiydi. İkinci devre golü bulduk ama yediğimiz 2'nci golden sonra ataklarımız oldu. Neticede 3-1 mağlup olduk. Buruk bir mutluluk oldu bizde kümede kalmak ifadelerini kullandı.