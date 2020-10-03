Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her...

Çaykur Rizespor maçının ardından, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor müsabakası 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Stjepan Tomas, Erzurum'da oynamanın çok zor olduğunu söylerken, 'Zor bir deplasman Erzurum. Rakım, hava bizi ilk devre etkiledi ama ikinci devredeki oyundan memnunum. Top bizde kaldı, kontrol bizdeydi. Pozisyon ürettik, 2-3 net fırsatı kaçırdık. Son dakika Samudio ile kazanabilirdik. Geçen hafta da Alanya'da son üç dakikada galibiyeti alabilirdik. İnşallah toparlayacağız. Yeni gelen oyuncular var. Lig arası iyi oldu. Erzurum'da 1 puan almak her zaman iyidir' dedi.MEHMET ÖZDİLEK OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Mehmet Özdilek ise oyuncularını kutlayarak sözlerine başlarken, şu ifadeleri kullandı Ortaya koydukları mücadeleden, kazanma arzularından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanabilmek adına maçın başından bitişine kadar çok istedik, çok pozisyon harcadık. İlk devre rakip ortaya sahayı geçmeden ilk devre bitti. Futbolda bazen sıkışan oyunlarda şut denemek çok önemlidir. Biz bunu çok fazla yaptık. Gökhan'ın kurtardıkları var, son vuruşlarda beceriksizlikler, yanlış tercihler, sağa, sola kafa tercihlerini çok doğru yapamadık. Topa sahip olduğunuz zaman, coşkuyla oynadığımız dönemlerde geride alanlar bırakabilirsiniz. Biz bunu sadece bir kere yaptık, Remy ile de bedelini çok ağır ödeyebilirdik. Her hafta üstüne koyan, organizasyonlarıyla, iştahıyla iyi bir takım var. Bu maçta da kazanmayı çok istedik. Bu ligde her puan çok önemli. Bugün kazanmak için her şeyi yaptık ama neticesinde berabere bitti. 3 gün dinleneceğiz. Milli takım arasında oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeye ihtiyaçları var. Katılan oyunlarla birlikte tekrar lige, çalışarak, güçlü olarak devam etmek istiyoruz.?


Çaykur Rizespor, Mehmet Özdilek, Stjepan Tomas, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor

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