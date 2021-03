Çaykur Rizespor maçının ardından

Fatih Terim: Yediğimiz gollerin anlatımı yok

"(Hakem hakkında) İlk defa bir 3 büyük takımın maçını idare ediyor. Onu da bizde demişler herhalde"

"Kaybettiğiniz maçtan sonra iki tane de stoperinizi kaybediyorsunuz"Bülent Uygun: Galibiyeti hak ettik

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası çift forvetle oynamakta bir problem yaşamadık. Tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan, her an gol pozisyonu kovalayan bir takımız. Tabii üç maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Sezon içerisinde de bunları yaşadık. Taçı oraya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş bir de iki oyuncunun topu rakibe teslim etmesi, hocanın aklına gelmez. Bunlara rağmen bunların altından kalkan bir takımımız var. Tekrar oyun kontrolünü eline alan, rakipten pozisyon yemeyen, bütün tehditleri önleyen, gol pozisyonu vermeden 2 gol yiyen bir takımız. Bu mevsimde bu kadar maç kala bunların yapılmaması lazım. Kaç maçtır 10 kişi oynuyoruz. 1.5 metre kala penaltı noktasını gösteren hakemle oynuyoruz. Bütün yatmalar, oynamamaya; sizin momentumunuzu önlemeye yönelik yapılan her harekete devam demeye göz yuman, ilk defa 3 büyük maçına çıkan o da biz herhalde deneniyor. Sonradan karşılığı şu mudur? 12 dakika verdik diye. Yedlin'in ikinci sarı kartı, faulüne ben de bakacağım. 2-1 öne geçmemize rağmen 3'üncü golü Etebo, Emre'ye santradan dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi ama kendi gitti. Bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın, doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye'nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yoksa iki santrfor da yoruluncaya kadar bizim için iyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Ezberimizde olan 4-3-3'ü de oynayabiliriz. Konu o değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. Bu arada iki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar... Maalesef maçı kaybettik. Kritik bir yerde doğru olmayan bir yerde her şey doğru giderken o gollerin altından kalkmak kolay değil. Genç ve kırılgan oyuncular. Kolay kolay da altından da kalkamadılar. Tek ve iki santrfor ile alakası yok" açıklamalarında bulundu."İLK DEFA 3 BÜYÜK TAKIM MAÇI İDARE EDİYOR. ONU DA BİZDE DEMİŞLER HERHALDE"Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan hakkında ise tecrübeli teknik adam, "Bu Türk futbolunda hastalık. Bunu geçenlerde de söyledim. Daha dakika 1 başlıyor. Sadece bugün de değil çok maçta bunu görüyoruz. Bunun herhangi bir önlemi yok. Söylediğimiz zaman bunu ekleyeceğiz diyorlar. Oradaki ekleme ile burada geçen zamanın bize yaptığı aynı şey değil. Hücum devamlılığı varken, oyun duruyor. Volkan Bayarslan ilk kez 3 büyük takımdan birinin maçını idare ediyor. Onu da bizde demişler herhalde. Başkasına veremezler. Volkan Bayarslan 1,5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır" diye konuştu."KAYBETTİĞİNİZ MAÇTAN SONRA İKİ TANE STOPERİNİZİ DE KAYBEDİYORSUNUZ"Marcao ve Luyindama'nın sarı kart cezalarının sorulmasına ise Terim şu şekilde cevap verdi: "Milli maç arası herkes tatile gidiyor. Düşüneceğiz. Donk ile beraber yanında da birini kullanacağız. Kaybettiğiniz maçtan sonra iki tane stoperinizi de kaybediyorsunuz. Biz onun çaresini buluruz. Gereğini yaparız. Belki bir tane yeni stoper çıkar bu durumda ki inşallah çıkar. Şu anda şunu oynatacağım diyemem. Milli takım dönüşlerinde nasıl döneceğiniz de önemli. Geçen sefer 11 kişi kaybettik. 6'sı milli takımlardan 5'i pandemide. Hayırlısı ile oyuncular döner. Bunun için zaman var."BÜLENT UYGUN: GALİBİYETİ HAK ETTİKKarşılaşma sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şunları söyledi:

"Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, antrenmanda çalıştığımız bütün varyasyonların hepsiyle; bununla birlikte oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bizden galibiyet isteyen Rizespor taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerim gerek taktiksel, gerek yürekleriyle gerek yetenekleriyle en güzel şekilde oynadıkları için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Daha önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, bu yönde de çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Rizespor'u hak ettiği yerlere çıkartarak sevenlerini mutlu edeceğiz."