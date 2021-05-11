Gaziantep-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni sezonda Avrupa kupalarına oynayan bir takım olmak istediklerini söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu bir sezon olduğunu ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle her takımın her karşılaşmasının çok farklı sonuçlanabildiğini kaydetti.

Ellerindeki oyuncularla eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet, taraftarımıza hediyemiz olsun. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de taraftarı mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. Yeni sezonda UEFA'ya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk yaşayan takımları tebrik ediyorum, düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Ümit ediyorum ki düşen takımlar da en kısa zamanda yeniden gelir."