Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının ardından

Vitor Pereira: Fenerbahçe'nin ve taraftarının ruhunu sahaya yansıttık

"Oyuncuları değiştirmemiz gerektiğinde mesafeden dolayı sorun yaşıyorduk"

"Bu kulüp ve taraftarlar çok özel"

"Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacaktır"

"Yapmamız gereken sakin kalmak ve işimize inanmak"

"Elimizden geleni yaparak çabalayacağız"

Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe bizim rakibimiz değil

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bugün gerçekten çok iyi bir oyun sergiledik. Karakterimizi sahaya koyduk birlik olduğumuzu gösterdik. En önemlisi Fenerbahçe'nin ve taraftarının ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"OYUNCULARI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNDE MESAFEDEN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK"

Pereira, yedek kulübesinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Yedek kulübesinin değiştirmemizin sebebi oyuncuları değiştirmemiz gerektiğinde mesafeden dolayı sorun yaşıyorduk. Başkanımız da kabul etti. Bugün galip gelmemiz bununla alakalı bir şans değil" diye konuştu.

"BU KULÜP VE TARAFTARLAR ÇOK ÖZEL"

Bir hoca olarak önem verdiği şeyler hakkında konuşan Pereira, "Oyuncularımın birlik olduğunu görebilmek. Takım ruhu ile çalışan oyuncu gurubu ile çalışmak benim için en önemlisi. Bu kulüp ve taraftarlar çok özel. İşler kötü gittiğinde onlar da acı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ GİBİ OYNARSAK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR"

Portekizli teknik adam, bulunan gollerden sonra çok fazla sevinmemesi ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli ve ben çok mutluyum. Trabzonspor'un neler yaptığını kontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızı ederiz. Bugünkü gibi oynarsak, devam edersek şansımız çok yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Önümüzdeki lig maçı çok önemli, ama önce Avrupa maçına bakacağız sonra ligdeki maçı düşüneceğiz. Yapmamız gereken şey kendimize bakmamız gerekiyor. Ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor" diye konuştu.

"YAPMAMIZ GEREKEN SAKİN KALMAK VE İŞİMİZE İNANMAK"

Teknik direktörlüğe yeni başlamadığını vurgulayan Pereira, "29 yaşında başladım bu mesleğe. Kimsenin inanmadığı anlar oldu ve ben o zamanlarda devam ederek başarabildim. Hayatımız bu, sakin kalmamız lazım. Tesislere erken girip geç saatlerde çıkıyoruz. Tesislerden çıktıktan sonra da Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken sakin kalmak ve işimize inanmak. Oyuncuları da inandırmamız gerekiyor" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPARAK ÇABALAYACAĞIZ"

Kaybedilmemesi gereken puanları kaybettiklerini dile getiren Pereira, "Bu tarz iniş ve çıkışların olduğu zamanlarda Avrupa maçları bizi etkiledi. İnanmaya devam etmek, bildiğimiz yolda devam etmemiz gerekiyor. O dönemlerde takımımı etkileyen faktörler oldu ancak inanarak bunların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yaparak çabalayacağız" şeklinde konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: FENERBAHÇE BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Hak ettikleri galibiyet aldılar. Bizden üstün oynadılar, hücum yapmamıza engel oldular. Savunma da açıklar verdik ve farklı şekilde mağlup olduk. Bizim de hatamız oldu erken hamle yaptık, 1-0'ı devam ettirip hamleleri sonra yapabilirdik. Pasları koşuşları yapamadık bunda da eksik kaldık. 3 oyuncuyla hamle yapalım dedik ama göbeği boşalttık. Rakip de buraları iyi kullandı. Birine yazılacaksa bana yazılır bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil, bir sonraki hafta Göztepe ile oynayacağız. Önümüzdeki maçlara konsantre olup iyi sonuç alarak hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.